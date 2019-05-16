، بعد توجيه أمير الباحة.. تبرئة شعار "صيف الباحة" من المخالفات ،

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كشف لـ"الخليج 365" هيثم الغامدي، الفائز بتصميم شعار "صيف الباحة" الذي أثار استياءً واسعًا بحجة أنه لا يتناسب مع حجم الاستعدادات للصيف ومكانة المنطقة السياحية عن قرار اللجنة التي كُلفت من قبل أمير منطقة الباحة بالتحقيق في الشعار؛ بأنه تمت تبرئة الشعار من جميع المخالفات.
مصادر لـ"الخليج 365" أكدت أنه تم اعتماد الشعار بعد التحقيق فيه من جميع الجوانب، ليكون شعار "صيف الباحة".
وقال الغامدي: إنه نفذ ما طُلب منه في تصميم الشعار بعد دخول المسابقة؛ وفق الشروط التي لم يخالف فيها أي شرط.
وقال "الغامدي" في تصريح سابق خاص لـ"الخليج 365": "تصميم الشعار من فكرتي، ولم تتم سرقته أو نسخه، وعملت ما طلبتْه مني اللجنة المختصة، وبعدها تَواصل معي الشخص المسؤول وأخبرني بأنه تم اعتماد تصميمي وفوزي بالمسابقة، وسيتم الإعلان رسميًّا عبر حساب "تويتر".
بعد توجيه أمير الباحة.. تبرئة شعار "صيف الباحة" من المخالفاتعبدالله السالم الخليج 365 2019-05-16
كشف لـ"الخليج 365" هيثم الغامدي، الفائز بتصميم شعار "صيف الباحة" الذي أثار استياءً واسعًا بحجة أنه لا يتناسب مع حجم الاستعدادات للصيف ومكانة المنطقة السياحية عن قرار اللجنة التي كُلفت من قبل أمير منطقة الباحة بالتحقيق في الشعار؛ بأنه تمت تبرئة الشعار من جميع المخالفات.
مصادر لـ"الخليج 365" أكدت أنه تم اعتماد الشعار بعد التحقيق فيه من جميع الجوانب، ليكون شعار "صيف الباحة".
وقال الغامدي: إنه نفذ ما طُلب منه في تصميم الشعار بعد دخول المسابقة؛ وفق الشروط التي لم يخالف فيها أي شرط.
وقال "الغامدي" في تصريح سابق خاص لـ"الخليج 365": "تصميم الشعار من فكرتي، ولم تتم سرقته أو نسخه، وعملت ما طلبتْه مني اللجنة المختصة، وبعدها تَواصل معي الشخص المسؤول وأخبرني بأنه تم اعتماد تصميمي وفوزي بالمسابقة، وسيتم الإعلان رسميًّا عبر حساب "تويتر".
16 مايو 2019 - 11 رمضان 1440
08:00 PM
الغامدي لـ"الخليج 365": نفذت ما طُلب مني وهو من فكرتي
كشف لـ"الخليج 365" هيثم الغامدي، الفائز بتصميم شعار "صيف الباحة" الذي أثار استياءً واسعًا بحجة أنه لا يتناسب مع حجم الاستعدادات للصيف ومكانة المنطقة السياحية عن قرار اللجنة التي كُلفت من قبل أمير منطقة الباحة بالتحقيق في الشعار؛ بأنه تمت تبرئة الشعار من جميع المخالفات.
مصادر لـ"الخليج 365" أكدت أنه تم اعتماد الشعار بعد التحقيق فيه من جميع الجوانب، ليكون شعار "صيف الباحة".
وقال الغامدي: إنه نفذ ما طُلب منه في تصميم الشعار بعد دخول المسابقة؛ وفق الشروط التي لم يخالف فيها أي شرط.
وقال "الغامدي" في تصريح سابق خاص لـ"الخليج 365": "تصميم الشعار من فكرتي، ولم تتم سرقته أو نسخه، وعملت ما طلبتْه مني اللجنة المختصة، وبعدها تَواصل معي الشخص المسؤول وأخبرني بأنه تم اعتماد تصميمي وفوزي بالمسابقة، وسيتم الإعلان رسميًّا عبر حساب "تويتر".
، بعد توجيه أمير الباحة.. تبرئة شعار "صيف الباحة" من المخالفات ،
المصدر : الخليج 365
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