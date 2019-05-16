، انطلاق مشروع "رمضان أمان 2019" في حفر الباطن ،

محمد بن مسعود - الدمام - لتوعية السائقين بالالتزام بقواعد السير قبل الإفطار

تصوير أحمد الحميداني: انطلق، أمس، بحفر الباطن، مشروع "رمضان أمان ٢٠١٩"، الذي تنفّذه مؤسسة وقف "شباب خير أمة للأعمال التطوعية"، للعام الثالث على التوالي، بالشراكة الإستراتيجية مع الإدارة العامة للمرور، خلال شهر رمضان المبارك.

ويتضمن المشروع عدة أهداف من أهمها: التخفيف من السرعة الزائدة، والحد من الحوادث، وتوعية سائقي المركبات بالالتزام بقواعد السير والحفاظ على أرواح الصائمين عند قيادتهم لمركباتهم قبل موعد الإفطار، وتشجيع الأفراد والمؤسسات على الخدمة المجتمعية والعمل التطوعي.