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أعلن وزير خارجية بريطانيا جيريمي هانت، اليوم (الخميس)، أن بلاده تتفق مع نفس تقييم الولايات المتحدة بشأن التهديد الخطير الذي تمثله إيران.
وأوضح "هانت" أنه ناقش مسألة إيران مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأسبوع الماضي في لندن، ومرة أخرى في بروكسل الاثنين؛ وفقًا لـ"رويترز".
وأضاف الوزير البريطاني على "تويتر" أن بلاده تعمل عن كثب مع الولايات المتحدة كما هو الحال دائمًا.
بريطانيا متّفقة مع أميركا على خطورة التهديد الإيرانيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-16
أعلن وزير خارجية بريطانيا جيريمي هانت، اليوم (الخميس)، أن بلاده تتفق مع نفس تقييم الولايات المتحدة بشأن التهديد الخطير الذي تمثله إيران.
وأوضح "هانت" أنه ناقش مسألة إيران مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأسبوع الماضي في لندن، ومرة أخرى في بروكسل الاثنين؛ وفقًا لـ"رويترز".
وأضاف الوزير البريطاني على "تويتر" أن بلاده تعمل عن كثب مع الولايات المتحدة كما هو الحال دائمًا.
16 مايو 2019 - 11 رمضان 1440
08:02 PM
"هانت" أشار إلى أن الدولتين تعملان عن كثب
أعلن وزير خارجية بريطانيا جيريمي هانت، اليوم (الخميس)، أن بلاده تتفق مع نفس تقييم الولايات المتحدة بشأن التهديد الخطير الذي تمثله إيران.
وأوضح "هانت" أنه ناقش مسألة إيران مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأسبوع الماضي في لندن، ومرة أخرى في بروكسل الاثنين؛ وفقًا لـ"رويترز".
وأضاف الوزير البريطاني على "تويتر" أن بلاده تعمل عن كثب مع الولايات المتحدة كما هو الحال دائمًا.
، بريطانيا متّفقة مع أميركا على خطورة التهديد الإيراني ،
المصدر : الخليج 365
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