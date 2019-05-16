، بريطانيا متّفقة مع أميركا على خطورة التهديد الإيراني ،

محمد بن مسعود - الدمام - "هانت" أشار إلى أن الدولتين تعملان عن كثب

أعلن وزير خارجية بريطانيا جيريمي هانت، اليوم (الخميس)، أن بلاده تتفق مع نفس تقييم الولايات المتحدة بشأن التهديد الخطير الذي تمثله إيران.

وأوضح "هانت" أنه ناقش مسألة إيران مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأسبوع الماضي في لندن، ومرة أخرى في بروكسل الاثنين؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأضاف الوزير البريطاني على "تويتر" أن بلاده تعمل عن كثب مع الولايات المتحدة كما هو الحال دائمًا.