، شاهد.. إزالة حاويات جمع الملابس المستعملة من شوارع الطائف ،

محمد بن مسعود - الدمام - واقتصار وضعها في مقارّ الجمعيات الخيرية فقط

أزالت أمانة محافظة الطائف مجموعة من حاويات جمع الملابس المستعملة العشوائية من أحياء الطائف، والمنتشرة بشكلٍ عشوائي، بالقرب من المنازل والمدارس والمساجد وأرصفة المشاة.

جاء ذلك لمنع اختلاط الملابس مع نفاياتٍ أخرى، والذي يجعلها عرضةً للتلوث وسببًا في نقل العدوى، واقتصار وضعها في مقرات الجمعيات الخيرية، بما يوفر بيئة صحية وآمنة، بإذن الله.

واعتبرت الأمانة وجود هذه الحاويات وتناثرها في تلك المواقع المُزالة منها، مُخالفة بيئية وصحية واضحة، ومشوهةً للمنظر الحضاري للمحافظة، مشددةً على اقتصار مواقعها على مقار وفروع الجمعيات الخيرية فقط.