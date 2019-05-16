ماذا قال خبير أسلحة بعد رؤية صور للسفن المستهدفة في الفجيرة؟

لا تزال التحقيقات التي تجريها السلطات الإماراتية لمعرفة الجهة التي تقف خلف “العمليات التخريبية” التي استهدفت أربع سفن منها سفينتان سعوديتان وإماراتية وأخيرة نرويجية، في ميناء إمارة الفجيرة.

قال أحد خبراء الأسلحة ممن اطلعوا على بعض صور الأضرار الناجمة إنها قد تكون ناجمة عن لغم لاصق وهو نوع من المتفجرات يستخدم تحت المياه يسهل لصقه بجسد السفينة ويمكن تفجيره باستخدام مؤقت.

وبنى الخبير تحليله مستندا على حجم الفجوات التي تتوافق مع عبوات بوزن 5 كيلوغرامات (ذات وزن الألغام اللاصقة) بالإضافة إلى غياب الآثار التي تتركها الصواريخ مثلا من الاحتكاك والحرق.