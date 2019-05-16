لا تزال التحقيقات التي تجريها السلطات الإماراتية لمعرفة الجهة التي تقف خلف “العمليات التخريبية” التي استهدفت أربع سفن منها سفينتان سعوديتان وإماراتية وأخيرة نرويجية، في ميناء إمارة الفجيرة.
قال أحد خبراء الأسلحة ممن اطلعوا على بعض صور الأضرار الناجمة إنها قد تكون ناجمة عن لغم لاصق وهو نوع من المتفجرات يستخدم تحت المياه يسهل لصقه بجسد السفينة ويمكن تفجيره باستخدام مؤقت.
وبنى الخبير تحليله مستندا على حجم الفجوات التي تتوافق مع عبوات بوزن 5 كيلوغرامات (ذات وزن الألغام اللاصقة) بالإضافة إلى غياب الآثار التي تتركها الصواريخ مثلا من الاحتكاك والحرق.
كانت هذه تفاصيل خبر ماذا قال خبير أسلحة بعد رؤية صور للسفن المستهدفة في الفجيرة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.