نهاية مفجعة لـ«مسنة جازان» المفقودة

عثر فريق سواعد جازان للبحث والإنقاذ، اليوم الخميس، على جثة المسنة من قرية الخضراء، التي فقدتها أسرتها منذ ثلاثة أيام، في إحدى القنوات المائية.

وقال الفريق، في بيان صادر عنه اليوم، إنه تلقّى نداء استغاثة من قبل أحد المواطنين بقرية الخضراء يفيد بفقدان والدته وتدعى مريم، منذ فجر يوم الإثنين، وأنّها تعاني من بعض الأمراض بينها «الزهايمر»، وتبلغ من العمر 75 عامًا.

وكلف قائد فريق سواعد، برفع حالة الطوارئ والبدء في عمليات البحث، منذ فجر أمس الأربعاء وحتى صباح اليوم الخميس؛ حيث عثر عليها متوفاة بإحدى قنوات السد بالقرب من قرية البيض، لافتًا إلى أنّ تم تسليم الموقع والجثة للجهات الأمنية لاستكمال باقي التحقيقات.

