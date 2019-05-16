بالأسماء.. مدير «تعليم جازان» يعتمد تجديد تكليف 732 مشرفًا

اعتمد مدير إدارة التعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري الأحوس، اليوم الخميس، تجديد تكليف ٣٦٨ مشرفًا و٣٦٤ مشرفة للعام الدراسي ١٤٤٠/١٤٤١هـ.

ونشر الحساب الرسمي لإدارة تعليم جازان بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أسماء المشرفين والمشرفات المجدد لهم، ويمكن الإطلاع عليها عبر الرابط الإلكتروني اضغط هنا

وكان الأحوس اعتمد، في وقتٍ سابق، حركة قادة وقائدات ووكلاء المدارس والمجدد لهم والمنقولين للعام الدراسي ١٤٤٠/١٤٤١هـ، وأشاد بجهود قادة وقائدات المدارس خلال العام الدراسي الماضي؛ حيث قدّموا جهودًا كبيرة، وساهموا بشكل فاعل في نجاح العام الدراسي وتحقيق العديد من الجوائز.

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وقال إنّ إعلان الحركة بشكل مبكر يسهم في استقرار الميدان وضمان الاستعداد الجيد لانطلاقة العام المقبل، مثمنًا جهود جميع منسوبي قسم القيادة المدرسية «بنين وبنات» والإدارات المساندة.

من جانبه، بيَّن رئيس قسم القيادة المدرسية «بنين» عبدالله علواني أنّ الحركة شملت أكثر من 700 قائد ووكيل؛ حيث تمّ تجديد تكليف 298 قائدًا و303 وكلاء، فيما بلغ عدد القادة المنقولين والمكلفين من بداية العام 64 قائدًا ووكيلًا.

بدورها، أوضحت رئيسة قسم القيادة المدرسية «بنات» فدوى عقيل أنّ الحركة شملت أكثر من 800 قائدة ووكيلة، وبلغ عدد المجدد لهن 368 قائدة و340 وكيلة، فيما بلغ إجمالي المنقولات والمكلفات الجدد 49 قائدة ووكيلة.

