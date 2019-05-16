السعودية اليوم / رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية يلتقي قائد سلاح الجو العراقي



عمّان 11 رمضان 1440 هـ الموافق 16 مايو 2019 م واس

التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية الفريق الركن محمود فريحات اليوم قائد سلاح الجو العراقي الفريق الركن أنور حمه أمين، الذي يزور الأردن حالياً.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون والتنسيق الثنائي في عدد من القضايا التي تخص القوات المسلحة في البلدين.

// انتهى //

19:28ت م

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