السعودية اليوم / " بلدي الدوادمي" يعقد لقاءً مفتوحاً مع المواطنين الاثنين المقبل



الدوادمي 11 رمضان 1440 هـ الموافق 16 مايو 2019 م واس

يعقد المجلس البلدي بمحافظة الدوادمي لقاءً مفتوحاً، مع المواطنين يوم الاثنين المقبل، عند الساعة العاشرة مساءً، وذلك في قاعة البلدية للاحتفالات بالمحافظة.

ووجّه رئيس المجلس البلدي بمحافظة الدوادمي هليل النداح، الدعوة لجميع سكان المحافظة والمراكز التابعة لخدمات المجلس، للحضور إلى اللقاء المفتوح وإبداء آرائهم وملاحظاتهم، ورحب بكافة الاقتراحات والملاحظات والشكاوى التي سيتقدم بها الحضور من جميع سكان المحافظة ومراكزها.

وأكد أن مثل هذه اللقاءات تتيح الفرصة لأعضاء المجلس للاستماع إلى مقترحات وملاحظات ومرئيات السكان وتدوينها ومن ثم رفعها إلى الجهات المختصة والعمل على إنهائها، والتي من شأنها دعم العمل البلدي الذي يخدم الوطن والمواطن.

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18:56ت م

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