السعودية اليوم / الجيش الجزائري يكشف مخابئ للإرهابيين ويوقف مهربين ومهاجرين غير شرعيين



الجزائر 11 رمضان 1440 هـ الموافق 16 مايو 2019 م واس

دمرت قوات الجيش الجزائري في عملية بحث وتمشيط بمحافظة بومرداس شمال البلاد مخبأين للإرهابيين.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم أن قواتها بتمنراست أوقفت ستة مهربين وحجزت معدات وأغراض معدة للتهريب.

وأضاف المصدر أن قوات أخرى بكل من غرداية وتيارت وعين قزام أوقفت 58 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة.

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18:22ت م

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