انت الان تتابع تفاصيل خبر ارتفاع ضحايا مجرزة التحالف السعودي في صنعاء إلى 77 والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 16 مايو 2019 06:51 مساءً - ارتكب التحالف السعودي الإماراتي مجزرة في حيّ الرباط وسط العاصمة صنعاء، أدت إلى مقتل وإصابة 77 مدنياً، بينهم أسرة بكاملها، بعد أن أعلن التحالف بدء عملية نوعية ضد مليشيات الحوثيين.

وذكرت قناة "المسيرة" التي يديرها الحوثيون، نقلاً عن وزارة الصحة التابعة لهم، أن ستة مدنيين بينهم أربعة أطفال قُتلوا، وأُصيب 71 آخرون، منهم روسيتان تعملان في قطاع الصحة.

ونشر ناشطون عدداً من مقاطع الفيديو والصور التي توثق لحظة قصف طائرات التحالف لمبنى مدني، وإنقاذ المدنيين من المجزرة، وسط حالة من الخوف والهلع.

وقال الكاتب الصحفي كامل المعمري، من صنعاء، لقناة "الجزيرة": إن "الغارة على حي الرباط المعروف بازدحامه بالسكان المدنيين أدت أيضاً إلى إصابة عشرة أشخاص وتدمير عدد من المنازل، وسط حالة من الهلع بين السكان".

من جانبه أعلن التحالف السعودي الإماراتي بدء عملية استهداف نوعية لأهداف عسكرية تابعة للحوثيين؛ بهدف تحييد قدراتهم على تنفيذ الأعمال العدائية، بحسب وصف البيان الذي طالب المدنيين بعدم الاقتراب من المواقع المستهدَفة.

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ونفذت طائرات التحالف غارات على أهداف ومواقع في صنعاء، واستهدفت بعدة غاراتٍ معسكر الفرقة الأولى مدرع ومعسكر الصيانة بصنعاء.

وذكرت مصادر محلية أن غارات جوية أخرى استهدفت دار الرئاسة وجبل عطان ونقم وجوار شارع هائل.

وأكد سكان محليون أن إحدى الغارات استهدفت منزلاً بحي الرقاص في صنعاء، في حين لم ترِد تفاصيل عن حجم الخسائر.

ويأتي هذا القصف بعد يومين من إعلان الحوثيين استهدافهم "منشآت حيوية سعودية" بسبع طائرات مسيَّرة من دون طيار.

وهذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها التحالف منازل مدنية؛ فقبل ثلاثة أيام قُتل ثلاثة مدنيين بينهم امرأة، وأُصيب 12 في غارة على منزل بمديرية قعطبة في محافظة الضالع جنوبي اليمن.

وتقود الرياض وأبوظبي تحالفاً عربياً ضد الحوثيين، منذ عام 2015، بدعوة من حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، لاستعادة الشرعية، وإعادة السيطرة على البلاد بعد استيلاء الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدد من المناطق.

وخلَّفت هذه الحرب آلاف الضحايا من المدنيين، وأدت إلى نزوح الملايين وتفشِّي الأمراض والمجاعة.