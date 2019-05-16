الحنيذ .. وجبة شعبية تُزيّن موائد رمضان بمحايل عسير

2019-05-16

متابعات الخليج 365 - واس

تشتهر محافظة محايل عسير بوجبة الحنيذ التي تعد من أبرز وأشهر الوجبات التي تقدم خلال شهر رمضان المبارك ، حتى إن هذه الوجبة أصبح لها متخصصون يأتون إليهم من جميع المحافظات القريبة فلا يمكن أن يغادر الزائر لهذه المحافظة دون أن يتلذذ بمذاق الحنيذ الذي اشتهرت به المحافظة منذ سنوات طويلة .

وأحد اشهر معدي وجبة الحنيذ في محايل عسير جابر الريشي الذي شرح لوكالة الأنباء السعودية عن كيفية إعداد هذه الأكلة الشعبية المتميزة والشهيرة وعن السر في مذاقة الخاص، فقال “إنه يحرص في هذه المحافظة على تقديم هذه الأكلة بالطريقة القديمة التي ورثها عن آبائهم وأجدادهم، دون أن يكون هناك أي تقنية حديثة عليها حتى وقتنا الحاضر.

وأشار أن هذه الطريقة هي التي تميز سر المذاق لهذه الأكلة الشعبية , مؤكدا أن الإقبال على هذه الأكلة كبير ومنقطع النظير،

وأشار أحد الممارسين لهذه المهنة وهو جابر عبده العسيري إلى أنه يشعر بالسعادة وهو يقوم بإعداد هذه الأكلة الخاصة وأنه أكتسبها من والده عندما كان يصطحبه معه دائما إلى مقر عمله في هذه المطابخ المحلية .

وأضاف أنه يحرص بدوره على تعليم سر هذه المهنة لأولاده ولأحفاده ولقناعته بأهميتها وضرورة المحافظة عليها، مبينا أن طبيعة محافظة محايل عسير وتنوع التضاريس ، قد جعلت منها مكانا مناسبا للحنيذ البلدي، لتميزها بأشجارها المتمثلة في شجر القرض، والسمرة والسدر، إضافة إلى كثافة الثروة الحيوانية فيها من الأغنام الجبلية والضأن والأبقار والإبل مما جعلها بحق المصدر الأول للحنيذ المعد محليا على مستوى المحافظات والمملكة .