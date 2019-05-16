فيديو.. علي الهويريني يثير الجدل بحديث عن الفتوحات الإسلامية

2019-05-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

أثار المخرج والممثل علي الهويريني موجةً من الجدل بعد حديثه عن الفتوحات الإسلامية التي وصفها بأنها غزو عربي وخطأ تاريخي لم يكن يجب أن يحدث.

وقال علي الهويريني خلال استضافته أمس في برنامج “الليوان” مع الإعلامي عبدالله المديفر على قناة “روتانا خليجية”: إن المسلمين لم يفتحوا أي أرض خلال عهد الصحابة إلا ما كان حقاً للعرب وهي الشام ومصر والعراق مستنكراً أن يتم فتح البلاد باستخدام قوة السلاح.

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وقال عدد من المغردين: إن علي الهويريني لم يقدم جديداً في هذا الرأي فهناك من ينتقد الفتوحات الإسلامية ويعتبرها غزوات متجاهلاً ما كان يقوم به الفاتحون العرب قبل دخول أي بلد حيث كانوا يعرضون عليهم الدخول في الإسلام أولاً أو دفع الجزية مقابل الحماية وفي حال رفض الخيارين السابقين تكن الحرب هي آخر الحلول.

وأضاف المغردون أن الفتوحات الإسلامية فخر لكل مسلم وآثارها موجودة بكل مكان.

يذكر أن علي عبدالله الهويريني هو ممثل ومخرج ومفكر سعودي، وأول مواطن يحصل على شهادة في الإخراج السينمائي من هوليوود. عُرف عنه انتقاداته القاسية للوسط الفني العربي والخليجي.

ولِد علي الهويريني في البدائع عام 1945م ثم انتقل إلى الرياض وقد درس الإخراج السينمائي في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم عاد إلى السعودية حيث عمل في العديد من المجالات الفنية منها مجال الهندسة الإذاعية والإخراجية، لم يتوقف عند الإخراج بل امتد ليشارك بالتمثيل في بعض المسرحيات.