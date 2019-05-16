فيديو.. كورت زوما يصف مشاعره بعد أداء العمرة الثانية له

2019-05-16

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

عبر لاعب كرة القدم الفرنسي كورت زوما عن سعادته بزيارة المسجد الحرام لأداء العمرة.

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وقال زوما في مقطع فيديو إنه سعيد بزيارة المملكة بالرغم من أن هذه هي الزيارة الثانية له للمملكة، مشيراً إلى أنه خلال الزيارة الأولى لم تُتح له الفرصة لاستكشاف المسجد الحرام بهذا الشكل.

والمعروف أن كورت زوما هو لاعب كرة قدم فرنسي من مواليد 27 أكتوبر 1994 في ليون – فرنسا، لعب لصالح نادي الدوري الإنجليزي الممتاز نادي ستوك سيتي منذ 2014 في مركز قلب الدفاع قادماً من تشيلسي الإنجليزي.

في أغسطس 2017، أطلقت عليه الصحف لقب الجارديان، معتبرة اللاعب واحداً من أفضل 10 مواهب قادمة في قارة أوروبا.