حديش يناشد علاج ابنه بعد تعرضه لخطأ طبي أدخله في غيبوبة بعسير

2019-05-16

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

ناشد سالم محمد حديش، والد الشاب ناصر الذي يرقد بمستشفى عسير – حالياً – ولاة الأمر والمسؤولين بنقل ابنه من مستشفى عسير المركزي لأي مستشفى متخصص داخل المملكة أو خارجها حيث يرقد على السرير الأبيض إثر حادث مروري نتج عنه إصابته بعدة كسور.

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وقال والد المريض سالم حديش إن ابنه تعرَّض لحادث مروري نتج عنه إصابة بكسور لكن ابنه تعرض بعد ذلك في المستشفى لخطأ طبي من ممرضة نتيجة حقنة أُعطيت له؛ دخل على إثرها في غيبوبة حيث تجاوز الشهرين، مطالباً بسرعة فتح التحقيق في الخطأ الطبي ونقل فلذة كبده لمستشفى متخصص ، مشيرا الى أنه يعول أسرة وأطفالاً.