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2019-05-16 السديس يؤم المصلين في صلاة التراويح الليلة بالمسجد النبوي متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة يؤم المصلين هذه الليلة في المسجد النبوي كل من الشيخ الدكتور أحمد الحذيفي والشيخ الدكتور عبدالمحسن القاسم، أما الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس فسوف يؤم المصلين في التسليمة الأخيرة والقنوت. Advertisements وفي المسجد الحرام يؤم المصلين الليلة في صلاة التراويح الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي والشيخ الدكتور ياسر الدوسري.









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