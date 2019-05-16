حساب المواطن : وجود حساب بنكي شرط إيداع الدعم

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حساب متابعات الخليج 365 : وجود حساب بنكي شرط إيداع الدعم
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد حساب متابعات الخليج 365 أهمية وجود حساب بنكي نشط كشرط لإيداع الدعم حال انطبقت على المستفيد شروط الأهلية.
وتلقت خدمة العملاء في حساب متابعات الخليج 365 استفساراً من أحد المستفيدين قال فيه: عليَّ إيقاف خدمات وما استطعت أن أفتح حساباً في البنك كيف أستلم دعم حساب متابعات الخليج 365؟
وردت خدمة العملاء بالقول: لا بد من توفر حساب بنكي باسم المتقدم الرئيسي، وأن يكون الحساب البنكي الخاص بك لدينا ” نشط ” ليتم صرف الدعم ، وفي حال واجهتك مشكلة تتم معالجتها من قبل البنك.
وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 قد أكد في وقت سابق أن شروط الأهلية في البرنامج تستلزم تطابق بيانات الدخل المفصح عنها في البوابة الإلكترونية مع البيانات الرسمية لدى الجهات الأخرى، بالإضافة إلى شرطي الجنسية والإقامة.
من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفع الـ20، والتي سيتم إيداعها في شهر يوليو المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).
ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.
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