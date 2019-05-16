رئيس مجلس الأمة الكويتي: فرص نشوب الحرب في المنطقة عالية جداً

2019-05-16

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم أن فرص نشوب الحرب في المنطقة عالية جداً بحسب نبأ عاجل بثته قناة “سكاي نيوز العربية”.

وقال الغانم عقب جلسة سرية لمجلس الأمة اليوم: إن الحكومة شرحت استعدادات الدولة لمواجهة أي حالة حرب في المنطقة.

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وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي أخلى اليوم قاعة المجلس من الحضور وذلك بناء على طلب الحكومة لعقد جلسة سرية لبحث التطورات الإقليمية في المنطقة بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح.

وطلب وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فهد العفاسي مناقشة التطورات في المنطقة بجلسة سرية؛ فطلب الرئيس الغانم إخلاء القاعة.

وافتتح رئيس المجلس مرزوق الغانم الجلسة اليوم، ثم تلا الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري أسماء الحضور والمعتذرين، حيث اعتذر عن الحضور النائبان عمر الطبطبائي وعودة الرويعي.

وقال الغانم: إن هناك طلباً مقدماً من النواب لبحث الوضع الإقليمي وكان بالتنسيق مع وزير الخارجية وتم تخصيص جلسة اليوم لهذا الأمر.