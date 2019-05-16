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2019-05-16 شاهد الرياض اليوم غير .. يا زينها أمطار الخير متابعات الخليج 365 - الرياض هطلت اليوم أمطار الخير على عدد من أحياء الرياض ، لطفت الأجواء الرمضانية وأظهرت وجه العاصمة الجميل. وأظهرت مقاطع فيديو هطول الأمطار على حي الملقا وحي تلال وحي الشفا وغيرها من أحياء الرياض Advertisements وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد أن يستمر تكوُّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، الرياض، القصيم تمتد إلى منطقة حائل وكذلك منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها.









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