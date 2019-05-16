“تقدير”.. خدمة تقدمها الأحوال المدنية لكبار السن والمرضى بمكة مول

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة- الخليج 365- حجب العصيمي

أطلقت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية ممثلة بالإدارة العامة بمنطقة مكة المكرمة، وتحت إشراف مباشر من مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة عبدالمنعم الشهري، معرضًا تعريفيًا تثقيفيًا بالخدمات المقدمة من الوكالة لكافة شرائح المجتمع في مكة مول والذي تستمر فعالياته لمدة أسبوع خلال الفترة المسائية من الشهر الفضيل.

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ويهدف المعرض إلى التعريف بجميع الخدمات التي تقدمها الأحوال المدنية بشكل عام وخدمة تقدير على وجه الخصوص والتي تقدم لكبار السن والمرضى وأصحاب الهمم الذين لا يستطيعون الحضور لمكاتب الأحوال المدنية وعرض للحقيبة المتنقلة التي تستخدم في إنهاء إجراءاتهم داخل منازلهم.

كما يسعى المعرض إلى التعريف بخدمة “الموظف بدر” وهو شخصية ثلاثية الأبعاد تفاعلية موجهة لفئة الصم وذوي الاعاقات السمعية تقوم بتقديم الترجمة الفورية من اللغة العربية إلى لغة الإشارة والعكس، بالإضافة إلى التعريف بخدمات ابشر وكافة الخدمات الأخرى.

يذكر أن المعرض شهد إقبالا كبيرا كما قامت الموظفات بالإجابة على كافة استفسارات الزوار من المتسوقين والمتسوقات وقدمن لهن الهدايا الحجازية.