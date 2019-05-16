نائب أمير مكة يستقبل رئيس وأعضاء جمعية إطعام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان ، رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية للجمعية الخيرية للطعام "إطعام"بمقر الإمارة في جدة، .

واطلع الأمير بدر بن سلطان على أعمال " إطعام " خلال العام الماضي 2018 م ، ومن أبرزها توزيع قرابة 4 ملايين وجبة على مستوى المملكة، منها مليون في محافظة جدة، فيما يتولى توزيع الوجبات قرابة 3600 متطوع ومتطوعة .

كما استمع إلى شرح عن دور إطعام في توعية المجتمع بأهمية حفظ النعمة ، وجمع الزائد من الطعام وايصاله إلى المستفيدين ، وايجاد فرص عمل جديدة وتأهيل وتدريب عدد من أبناء الأسر المستفيدة، وتحفيز جميع فئات المجتمع على العمل التطوعي، والارتقاء بالعمل الخيري وتقديمه بصورة احترافية، إضافة لبناء وتفعيل الشراكات المتميزة في هذا الجانب .