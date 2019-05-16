أمانة منطقة تبوك تصادر 5950 كجم من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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صادرت أمانة منطقة تبوك وبلدياتها الفرعية والتابعة أكثر من 5950 كجم من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك.

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وأفاد المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة المهندس إبراهيم الغبان أن ذلك يأتي تنفيذاً لخطة الرقابة الصحية التي أقرتها الأمانة قبل دخول الشهر الفضيل.

مشيراً إلى القيام بأكثر من 1767 جولة ميدانية تم خلالها زيارة أكثر من 2700 منشأة خاضعة لإشتراطات صحة البيئة، نتج عنها ضبط 609 مخالفات وإنذار 825 منشأة مخالفة وإغلاق 94 منشأة لوجود مخالفات تستدعي الاغلاق، بالإضافة إلى معالجة وضع 107 بائعين جائلين ، ومباشرة 73 بلاغاً تتعلق بمخالفات الصحة العامة.

وقال: إن الأمانة ستواصل جهودها وتكثف من جوالاتها خلال هذه الفترة، داعياً جميع المواطنين والمقيمين للمساهمة في الإبلاغ عن المخالفات عبر نظام البلاغات الموحد"940".