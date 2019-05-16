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دشن سفير خادم الحرمين الشريفين عصام عابد الثقفي، اليوم، بمقر السفارة مناسبة تسليم التمور المقدمة من المملكة للشعب الإندونيسي بإشراف من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبحضور مدير عام التمكين الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية ببين نزار الدين والبالغة ١٠٠ طن من التمور.
وعبر ببين نزار الدين عن شكره باسم الحكومة والشعب الإندونيسي العميق لحكومة المملكة، وأن هذه المنحة الكريمة ما هي إلا صورة لمتانة العلاقة بين البلدين الشقيقين.
"السعودية" تهدي الشعب الإندونيسي ١٠٠ طن من التمورعبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-05-16
دشن سفير خادم الحرمين الشريفين عصام عابد الثقفي، اليوم، بمقر السفارة مناسبة تسليم التمور المقدمة من المملكة للشعب الإندونيسي بإشراف من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبحضور مدير عام التمكين الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية ببين نزار الدين والبالغة ١٠٠ طن من التمور.
وعبر ببين نزار الدين عن شكره باسم الحكومة والشعب الإندونيسي العميق لحكومة المملكة، وأن هذه المنحة الكريمة ما هي إلا صورة لمتانة العلاقة بين البلدين الشقيقين.
16 مايو 2019 - 11 رمضان 1440
06:35 PM
السفير السعودي دشن عملية التسليم
دشن سفير خادم الحرمين الشريفين عصام عابد الثقفي، اليوم، بمقر السفارة مناسبة تسليم التمور المقدمة من المملكة للشعب الإندونيسي بإشراف من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبحضور مدير عام التمكين الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية ببين نزار الدين والبالغة ١٠٠ طن من التمور.
وعبر ببين نزار الدين عن شكره باسم الحكومة والشعب الإندونيسي العميق لحكومة المملكة، وأن هذه المنحة الكريمة ما هي إلا صورة لمتانة العلاقة بين البلدين الشقيقين.
، "السعودية" تهدي الشعب الإندونيسي ١٠٠ طن من التمور ،
المصدر : الخليج 365
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