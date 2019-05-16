، "السعودية" تهدي الشعب الإندونيسي ١٠٠ طن من التمور ،

محمد بن مسعود - الدمام - السفير السعودي دشن عملية التسليم

دشن سفير خادم الحرمين الشريفين عصام عابد الثقفي، اليوم، بمقر السفارة مناسبة تسليم التمور المقدمة من المملكة للشعب الإندونيسي بإشراف من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبحضور مدير عام التمكين الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية ببين نزار الدين والبالغة ١٠٠ طن من التمور.

وعبر ببين نزار الدين عن شكره باسم الحكومة والشعب الإندونيسي العميق لحكومة المملكة، وأن هذه المنحة الكريمة ما هي إلا صورة لمتانة العلاقة بين البلدين الشقيقين.