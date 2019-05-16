، عقلة الصقور.. إطلاق اسم الشهيد "الحربي" على شارع بمركز الطرفية ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أطلقت بلدية محافظة عقلة الصقور اسم شارع الشهيد خالد عبدالرحمن الحربي "رحمه الله" على أحد الشوارع في الحي الذي كان يقطنه الشهيد بمركز الطرفية الغربية التابع لمحافظة النبهانية، وذلك بحضور رئيس المركز غازي بن محمد بنكمي، ورئيس البلدية محمد بن عبدالله الكريديس.
وقال رئيس بلدية عقلة الصقور: إن إطلاق اسم الشهيد على الشارع يأتي من منطلق اهتمام واعتزاز حكومتنا الرشيدة بشهداء الواجب وتخليد ذكراهم وتثمين مواقفهم البطولية، مبينًا أنهم ضحوا بحياتهم من أجل الدين والوطن، كما يأتي إنفاذًا للأمر السامي الكريم القاضي بتسمية بعض الشوارع التي تقع في مواقع جيدة بأسماء شهداء الواجب ثم الوطن، والذين قضوا نحبهم في مواجهة الفئة الضالة.
عقلة الصقور.. إطلاق اسم الشهيد "الحربي" على شارع بمركز الطرفيةفهد الغبيوي الخليج 365 2019-05-16
أطلقت بلدية محافظة عقلة الصقور اسم شارع الشهيد خالد عبدالرحمن الحربي "رحمه الله" على أحد الشوارع في الحي الذي كان يقطنه الشهيد بمركز الطرفية الغربية التابع لمحافظة النبهانية، وذلك بحضور رئيس المركز غازي بن محمد بنكمي، ورئيس البلدية محمد بن عبدالله الكريديس.
وقال رئيس بلدية عقلة الصقور: إن إطلاق اسم الشهيد على الشارع يأتي من منطلق اهتمام واعتزاز حكومتنا الرشيدة بشهداء الواجب وتخليد ذكراهم وتثمين مواقفهم البطولية، مبينًا أنهم ضحوا بحياتهم من أجل الدين والوطن، كما يأتي إنفاذًا للأمر السامي الكريم القاضي بتسمية بعض الشوارع التي تقع في مواقع جيدة بأسماء شهداء الواجب ثم الوطن، والذين قضوا نحبهم في مواجهة الفئة الضالة.
16 مايو 2019 - 11 رمضان 1440
06:31 PM
تخليدًا لذكرى شهداء الوطن وتثمينًا لمواقفهم البطولية وإنفاذًا للأمر السامي
أطلقت بلدية محافظة عقلة الصقور اسم شارع الشهيد خالد عبدالرحمن الحربي "رحمه الله" على أحد الشوارع في الحي الذي كان يقطنه الشهيد بمركز الطرفية الغربية التابع لمحافظة النبهانية، وذلك بحضور رئيس المركز غازي بن محمد بنكمي، ورئيس البلدية محمد بن عبدالله الكريديس.
وقال رئيس بلدية عقلة الصقور: إن إطلاق اسم الشهيد على الشارع يأتي من منطلق اهتمام واعتزاز حكومتنا الرشيدة بشهداء الواجب وتخليد ذكراهم وتثمين مواقفهم البطولية، مبينًا أنهم ضحوا بحياتهم من أجل الدين والوطن، كما يأتي إنفاذًا للأمر السامي الكريم القاضي بتسمية بعض الشوارع التي تقع في مواقع جيدة بأسماء شهداء الواجب ثم الوطن، والذين قضوا نحبهم في مواجهة الفئة الضالة.
، عقلة الصقور.. إطلاق اسم الشهيد "الحربي" على شارع بمركز الطرفية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر عقلة الصقور.. إطلاق اسم الشهيد "الحربي" على شارع بمركز الطرفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.