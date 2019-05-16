، عقلة الصقور.. إطلاق اسم الشهيد "الحربي" على شارع بمركز الطرفية ،

محمد بن مسعود - الدمام - تخليدًا لذكرى شهداء الوطن وتثمينًا لمواقفهم البطولية وإنفاذًا للأمر السامي

أطلقت بلدية محافظة عقلة الصقور اسم شارع الشهيد خالد عبدالرحمن الحربي "رحمه الله" على أحد الشوارع في الحي الذي كان يقطنه الشهيد بمركز الطرفية الغربية التابع لمحافظة النبهانية، وذلك بحضور رئيس المركز غازي بن محمد بنكمي، ورئيس البلدية محمد بن عبدالله الكريديس.

وقال رئيس بلدية عقلة الصقور: إن إطلاق اسم الشهيد على الشارع يأتي من منطلق اهتمام واعتزاز حكومتنا الرشيدة بشهداء الواجب وتخليد ذكراهم وتثمين مواقفهم البطولية، مبينًا أنهم ضحوا بحياتهم من أجل الدين والوطن، كما يأتي إنفاذًا للأمر السامي الكريم القاضي بتسمية بعض الشوارع التي تقع في مواقع جيدة بأسماء شهداء الواجب ثم الوطن، والذين قضوا نحبهم في مواجهة الفئة الضالة.