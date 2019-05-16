، 5 أيام على اختفاء "الصاعدي" مفقود مكة.. هنا شوهد والبحث جار ،

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لا يزال ذوو فقيد مكة الشاب "إبراهيم بن عقيل الصاعدي" يواصلون بحثهم عن ابنهم الذي اختفى عن الأنظار قبل خمسة أيام؛ بعد خروجه من منزل أسرته بحي المقرح بالعاصمة المقدسة، وسط ظروف غامضة.
وأشارت "أسرته" إلى أنه عقب نشر "الخليج 365" تفاصيل اختفائه الاثنين الماضي، وَرَدَهم اتصالٌ من أحد قرّاء الصحيفة يفيدهم بأن الشاب ذا المواصفات المنشورة في الصحيفة استوقفه يوم الإعلان عن اختفائه على طريق محافظة رابغ بعد نفاد وقود سيارته، لافتًا إلى أنه قدّم له الخدمة وأوصله إلى محطة الوقود وأعاده إلى مركبته، فيما تفاجأ في ساعة متأخرة من اليوم نفسه بصورة الشخص على قائمة المفقودين من خلال خبر "الخليج 365"؛ ما اضطره إلى التواصل مع ذويه لإبلاغهم بالحادثة.
ولا يزال عدد من ذوي المفقود يواصلون بحثهم في محافظة رابغ والمراكز التابعة لها، مطالبين الجميع وفرق التطوع بمساعدتهم وتكثيف البحث عنه، من أجل العثور عليه، على وجه السرعة، لا سيما وأن مفقودهم يعاني من اعتلالات نفسية.
وكانت "الخليج 365" نشرت خبرًا عن اختفاء الشاب بعنوان "الصاعدي مفقود مكة.. خرج ولم يعد وذووه يناشدون البحث عنه"، ناشدت أسرته من خلاله بمساعدتهم في البحث عن ابنهم "إبراهيم" البالغ من العمر 29 عامًا والمفقود في ظروف غامضة، والذي يعاني اعتلالات نفسية منذ خمس سنوات، مبينين أنه أخذ سيارة أخيه دون معرفة وجهته التي يريدها.
وناشد ذووه كل من يشاهده أو يملك أي معلومات عنه أن يبلغ أقرب مركز شرطة أو يتواصل معهم على الرقمين التاليين: 0541203043 - 0555517490.
5 أيام على اختفاء "الصاعدي" مفقود مكة.. هنا شوهد والبحث جارعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-05-16
لا يزال ذوو فقيد مكة الشاب "إبراهيم بن عقيل الصاعدي" يواصلون بحثهم عن ابنهم الذي اختفى عن الأنظار قبل خمسة أيام؛ بعد خروجه من منزل أسرته بحي المقرح بالعاصمة المقدسة، وسط ظروف غامضة.
وأشارت "أسرته" إلى أنه عقب نشر "الخليج 365" تفاصيل اختفائه الاثنين الماضي، وَرَدَهم اتصالٌ من أحد قرّاء الصحيفة يفيدهم بأن الشاب ذا المواصفات المنشورة في الصحيفة استوقفه يوم الإعلان عن اختفائه على طريق محافظة رابغ بعد نفاد وقود سيارته، لافتًا إلى أنه قدّم له الخدمة وأوصله إلى محطة الوقود وأعاده إلى مركبته، فيما تفاجأ في ساعة متأخرة من اليوم نفسه بصورة الشخص على قائمة المفقودين من خلال خبر "الخليج 365"؛ ما اضطره إلى التواصل مع ذويه لإبلاغهم بالحادثة.
ولا يزال عدد من ذوي المفقود يواصلون بحثهم في محافظة رابغ والمراكز التابعة لها، مطالبين الجميع وفرق التطوع بمساعدتهم وتكثيف البحث عنه، من أجل العثور عليه، على وجه السرعة، لا سيما وأن مفقودهم يعاني من اعتلالات نفسية.
وكانت "الخليج 365" نشرت خبرًا عن اختفاء الشاب بعنوان "الصاعدي مفقود مكة.. خرج ولم يعد وذووه يناشدون البحث عنه"، ناشدت أسرته من خلاله بمساعدتهم في البحث عن ابنهم "إبراهيم" البالغ من العمر 29 عامًا والمفقود في ظروف غامضة، والذي يعاني اعتلالات نفسية منذ خمس سنوات، مبينين أنه أخذ سيارة أخيه دون معرفة وجهته التي يريدها.
وناشد ذووه كل من يشاهده أو يملك أي معلومات عنه أن يبلغ أقرب مركز شرطة أو يتواصل معهم على الرقمين التاليين: 0541203043 - 0555517490.
16 مايو 2019 - 11 رمضان 1440
06:28 PM
أسرته تلقّت اتصالًا من أحد قرّاء "الخليج 365" أفاد بنفاد وقود مركبة ابنهم
لا يزال ذوو فقيد مكة الشاب "إبراهيم بن عقيل الصاعدي" يواصلون بحثهم عن ابنهم الذي اختفى عن الأنظار قبل خمسة أيام؛ بعد خروجه من منزل أسرته بحي المقرح بالعاصمة المقدسة، وسط ظروف غامضة.
وأشارت "أسرته" إلى أنه عقب نشر "الخليج 365" تفاصيل اختفائه الاثنين الماضي، وَرَدَهم اتصالٌ من أحد قرّاء الصحيفة يفيدهم بأن الشاب ذا المواصفات المنشورة في الصحيفة استوقفه يوم الإعلان عن اختفائه على طريق محافظة رابغ بعد نفاد وقود سيارته، لافتًا إلى أنه قدّم له الخدمة وأوصله إلى محطة الوقود وأعاده إلى مركبته، فيما تفاجأ في ساعة متأخرة من اليوم نفسه بصورة الشخص على قائمة المفقودين من خلال خبر "الخليج 365"؛ ما اضطره إلى التواصل مع ذويه لإبلاغهم بالحادثة.
ولا يزال عدد من ذوي المفقود يواصلون بحثهم في محافظة رابغ والمراكز التابعة لها، مطالبين الجميع وفرق التطوع بمساعدتهم وتكثيف البحث عنه، من أجل العثور عليه، على وجه السرعة، لا سيما وأن مفقودهم يعاني من اعتلالات نفسية.
وكانت "الخليج 365" نشرت خبرًا عن اختفاء الشاب بعنوان "الصاعدي مفقود مكة.. خرج ولم يعد وذووه يناشدون البحث عنه"، ناشدت أسرته من خلاله بمساعدتهم في البحث عن ابنهم "إبراهيم" البالغ من العمر 29 عامًا والمفقود في ظروف غامضة، والذي يعاني اعتلالات نفسية منذ خمس سنوات، مبينين أنه أخذ سيارة أخيه دون معرفة وجهته التي يريدها.
وناشد ذووه كل من يشاهده أو يملك أي معلومات عنه أن يبلغ أقرب مركز شرطة أو يتواصل معهم على الرقمين التاليين: 0541203043 - 0555517490.
، 5 أيام على اختفاء "الصاعدي" مفقود مكة.. هنا شوهد والبحث جار ،
المصدر : الخليج 365
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