، والد مفقود العلا لـ"الخليج 365": عثرنا عليه بتبوك ،

محمد بن مسعود - الدمام - تم التعرف عليه من قبل أحد المواطنين

أعلن والد مفقود العلا الذي غادر منزل أسرته يوم الاثنين الماضي وهو يعاني من تخلف عقلي بسيط، أنه تم العثور عليه صباح اليوم في مدينة تبوك، مقدمًا شكره لصحيفة "الخليج 365" التي ساهمت في العثور عليه بعد أقل من 24 ساعة من نشرها خبر فقدانه بعنوان "البحث عن شاب فقدته أسرته بالعلا الاثنين الماضي".

وقال والد الشاب: "إنه تم التعرف عليه من قبل أحد المواطنين في تبوك صباح اليوم، وأبلغ المواطن بدوره الجهات الأمنية، وقد تم التواصل معي وهو لله الحمد بصحة جيدة، وإنني أتقدم بالشكر لكافة المواطنين ومن ساهموا في العثور عليه ولكافة الجهات الحكومية التي لم تألُ جهدًا في البحث عنه.