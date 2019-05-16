محمد بن مسعود - الدمام - طالبهم فرع الوزارة بتهدئة السرعة وأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة نبه فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة سالكي طريق الفقعلي- العيص، وطريق المدينة المنورة- مكة المكرمة السريع (الهجرة) وطريق الملك عبدالله (الدائري الثاني) من هطولات مطرية غزيرة، وطالبت قائدي المركبات ‏بأخذ الحيطة والحذر، وتهدئة السرعة؛ نظرًا لوجود حالة أمطار. وقالت عبر حسابها في "تويتر": تنبيه لمستخدمي طريق الفقعلي- العيص بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظراً لوجود حالة أمطار. المدينة المنورة.. "النقل" تحذر سالكي هذه الطرق من أمطار غزيرة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-16 نبه فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة سالكي طريق الفقعلي- العيص، وطريق المدينة المنورة- مكة المكرمة السريع (الهجرة) وطريق الملك عبدالله (الدائري الثاني) من هطولات مطرية غزيرة، وطالبت قائدي المركبات ‏بأخذ الحيطة والحذر، وتهدئة السرعة؛ نظرًا لوجود حالة أمطار. وقالت عبر حسابها في "تويتر": تنبيه لمستخدمي طريق الفقعلي- العيص بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظراً لوجود حالة أمطار. Advertisements 16 مايو 2019 - 11 رمضان 1440 06:04 PM طالبهم فرع الوزارة بتهدئة السرعة وأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة طالبهم فرع الوزارة بتهدئة السرعة وأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة نبه فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة سالكي طريق الفقعلي- العيص، وطريق المدينة المنورة- مكة المكرمة السريع (الهجرة) وطريق الملك عبدالله (الدائري الثاني) من هطولات مطرية غزيرة، وطالبت قائدي المركبات ‏بأخذ الحيطة والحذر، وتهدئة السرعة؛ نظرًا لوجود حالة أمطار. وقالت عبر حسابها في "تويتر": تنبيه لمستخدمي طريق الفقعلي- العيص بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظراً لوجود حالة أمطار. ، المدينة المنورة.. "النقل" تحذر سالكي هذه الطرق من أمطار غزيرة ،

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