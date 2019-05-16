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أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني أن مناطق غرب نجران وحائل شهدت حالة من البرق عصر اليوم الخميس، فيما هطلت الأمطار على عدة أجزاء من الرياض.
وأضاف: متوقع أن تشمل الحالة الماطرة أجزاء من مناطق مكة والمدينة والرياض والقصيم وحائل والباحة وعسير وجازان ونجران والشرقية والشمالية والجوف والإمارات وعمان.
وتابع: قوة الحالة الممطرة على المناطق الجنوبية ثم الوسطى من المملكة، أهل الجنوب اضبطوا مسايل المزارع وجهزوا البعول.
"الحصيني": البروق من حائل للمدينة وأصوات الرعد والمطر بالرياضصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-16
أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني أن مناطق غرب نجران وحائل شهدت حالة من البرق عصر اليوم الخميس، فيما هطلت الأمطار على عدة أجزاء من الرياض.
وأضاف: متوقع أن تشمل الحالة الماطرة أجزاء من مناطق مكة والمدينة والرياض والقصيم وحائل والباحة وعسير وجازان ونجران والشرقية والشمالية والجوف والإمارات وعمان.
وتابع: قوة الحالة الممطرة على المناطق الجنوبية ثم الوسطى من المملكة، أهل الجنوب اضبطوا مسايل المزارع وجهزوا البعول.
16 مايو 2019 - 11 رمضان 1440
05:25 PM
قال: قوة الحالة الممطرة على المناطق الجنوبية ثم الوسطى من المملكة
أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني أن مناطق غرب نجران وحائل شهدت حالة من البرق عصر اليوم الخميس، فيما هطلت الأمطار على عدة أجزاء من الرياض.
وأضاف: متوقع أن تشمل الحالة الماطرة أجزاء من مناطق مكة والمدينة والرياض والقصيم وحائل والباحة وعسير وجازان ونجران والشرقية والشمالية والجوف والإمارات وعمان.
وتابع: قوة الحالة الممطرة على المناطق الجنوبية ثم الوسطى من المملكة، أهل الجنوب اضبطوا مسايل المزارع وجهزوا البعول.
، "الحصيني": البروق من حائل للمدينة وأصوات الرعد والمطر بالرياض ،
المصدر : الخليج 365
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