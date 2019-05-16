، "الحصيني": البروق من حائل للمدينة وأصوات الرعد والمطر بالرياض ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: قوة الحالة الممطرة على المناطق الجنوبية ثم الوسطى من المملكة

أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني أن مناطق غرب نجران وحائل شهدت حالة من البرق عصر اليوم الخميس، فيما هطلت الأمطار على عدة أجزاء من الرياض.

وأضاف: متوقع أن تشمل الحالة الماطرة أجزاء من مناطق مكة والمدينة والرياض والقصيم وحائل والباحة وعسير وجازان ونجران والشرقية والشمالية والجوف والإمارات وعمان.

وتابع: قوة الحالة الممطرة على المناطق الجنوبية ثم الوسطى من المملكة، أهل الجنوب اضبطوا مسايل المزارع وجهزوا البعول.

