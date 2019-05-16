، "يوتيوب": فكرة سعودية تفوز بأفضل محتوى مرئي في رمضان ،

محمد بن مسعود - الدمام - مسابقة عالمية بدأت في عام 2016

أعلنت منصة "يوتيوب" والمختصة بأشهر محتوى مرئي في العالم عن إطلاق جائزة متخصصة للسنة الرابعة على التوالي والتي تتنافس من خلالها أفضل الحملات التي تطلقها الوكالات والعلامات التجارية في المنطقة في شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، وتتضمن المسابقة مجموعة من المعايير ومستويات التفاعل وعدد المشاهدة التي حققها الفيديو مع نهاية شهر رمضان والفطر المبارك.

وقد تم إنشاء موقع إلكتروني خاص لعرض الفيديوهات المشاركة بالجائزة مع إمكانية مشاهدة الفيديوهات الفائزة في السنوات الماضية. ومن المقرر الإعلان عن الفائزين لعام 2019 في شهر يونيو المقبل، بالإضافة إلى عرض أفضل عشرة محتويات تمت مشاهدتها في رمضان وعيد الفطر في المنطقة.

وقد أعلن "يوتيوب" ووفقاً لبحث أجرته أشهر منصة فيديو على الإنترنت مؤخراً أن الإعلانات التي يتم إنتاجها خلال شهر رمضان تتصدّر قائمة البحث والمشاهدة

ولهذا السبب تسعى الجائزة لتقدير الإعلانات الأكثر إبداعاً خلال شهر رمضان وتشجيع الوكالات الإعلانية والعلامات التجارية على إنتاج محتوى مرئي يمكنهم من التواصل بشكل أفضل مع المستخدمين.

وقد حصلت سلسلة فيديوهات "خبيص وأبو حريص" من السعودية والمنتجة من شركة عبداللطيف جميل على المركز الأول لعام 2018 وقبلها فازت شركة فيفا الكويتية بجائزة عام 2016 وتبعتها

أورانج مصر لعام 2017.