، "يوتيوب": فكرة سعودية تفوز بأفضل محتوى مرئي في رمضان ،

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أعلنت منصة "يوتيوب" والمختصة بأشهر محتوى مرئي في العالم عن إطلاق جائزة متخصصة للسنة الرابعة على التوالي والتي تتنافس من خلالها أفضل الحملات التي تطلقها الوكالات والعلامات التجارية في المنطقة في شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، وتتضمن المسابقة مجموعة من المعايير ومستويات التفاعل وعدد المشاهدة التي حققها الفيديو مع نهاية شهر رمضان والفطر المبارك.
وقد تم إنشاء موقع إلكتروني خاص لعرض الفيديوهات المشاركة بالجائزة مع إمكانية مشاهدة الفيديوهات الفائزة في السنوات الماضية. ومن المقرر الإعلان عن الفائزين لعام 2019 في شهر يونيو المقبل، بالإضافة إلى عرض أفضل عشرة محتويات تمت مشاهدتها في رمضان وعيد الفطر في المنطقة.
وقد أعلن "يوتيوب" ووفقاً لبحث أجرته أشهر منصة فيديو على الإنترنت مؤخراً أن الإعلانات التي يتم إنتاجها خلال شهر رمضان تتصدّر قائمة البحث والمشاهدة
ولهذا السبب تسعى الجائزة لتقدير الإعلانات الأكثر إبداعاً خلال شهر رمضان وتشجيع الوكالات الإعلانية والعلامات التجارية على إنتاج محتوى مرئي يمكنهم من التواصل بشكل أفضل مع المستخدمين.
وقد حصلت سلسلة فيديوهات "خبيص وأبو حريص" من السعودية والمنتجة من شركة عبداللطيف جميل على المركز الأول لعام 2018 وقبلها فازت شركة فيفا الكويتية بجائزة عام 2016 وتبعتها
أورانج مصر لعام 2017.
"يوتيوب": فكرة سعودية تفوز بأفضل محتوى مرئي في رمضانخالد خليل الخليج 365 2019-05-16
أعلنت منصة "يوتيوب" والمختصة بأشهر محتوى مرئي في العالم عن إطلاق جائزة متخصصة للسنة الرابعة على التوالي والتي تتنافس من خلالها أفضل الحملات التي تطلقها الوكالات والعلامات التجارية في المنطقة في شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، وتتضمن المسابقة مجموعة من المعايير ومستويات التفاعل وعدد المشاهدة التي حققها الفيديو مع نهاية شهر رمضان والفطر المبارك.
وقد تم إنشاء موقع إلكتروني خاص لعرض الفيديوهات المشاركة بالجائزة مع إمكانية مشاهدة الفيديوهات الفائزة في السنوات الماضية. ومن المقرر الإعلان عن الفائزين لعام 2019 في شهر يونيو المقبل، بالإضافة إلى عرض أفضل عشرة محتويات تمت مشاهدتها في رمضان وعيد الفطر في المنطقة.
وقد أعلن "يوتيوب" ووفقاً لبحث أجرته أشهر منصة فيديو على الإنترنت مؤخراً أن الإعلانات التي يتم إنتاجها خلال شهر رمضان تتصدّر قائمة البحث والمشاهدة
ولهذا السبب تسعى الجائزة لتقدير الإعلانات الأكثر إبداعاً خلال شهر رمضان وتشجيع الوكالات الإعلانية والعلامات التجارية على إنتاج محتوى مرئي يمكنهم من التواصل بشكل أفضل مع المستخدمين.
وقد حصلت سلسلة فيديوهات "خبيص وأبو حريص" من السعودية والمنتجة من شركة عبداللطيف جميل على المركز الأول لعام 2018 وقبلها فازت شركة فيفا الكويتية بجائزة عام 2016 وتبعتها
أورانج مصر لعام 2017.
16 مايو 2019 - 11 رمضان 1440
05:20 PM
مسابقة عالمية بدأت في عام 2016
أعلنت منصة "يوتيوب" والمختصة بأشهر محتوى مرئي في العالم عن إطلاق جائزة متخصصة للسنة الرابعة على التوالي والتي تتنافس من خلالها أفضل الحملات التي تطلقها الوكالات والعلامات التجارية في المنطقة في شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، وتتضمن المسابقة مجموعة من المعايير ومستويات التفاعل وعدد المشاهدة التي حققها الفيديو مع نهاية شهر رمضان والفطر المبارك.
وقد تم إنشاء موقع إلكتروني خاص لعرض الفيديوهات المشاركة بالجائزة مع إمكانية مشاهدة الفيديوهات الفائزة في السنوات الماضية. ومن المقرر الإعلان عن الفائزين لعام 2019 في شهر يونيو المقبل، بالإضافة إلى عرض أفضل عشرة محتويات تمت مشاهدتها في رمضان وعيد الفطر في المنطقة.
وقد أعلن "يوتيوب" ووفقاً لبحث أجرته أشهر منصة فيديو على الإنترنت مؤخراً أن الإعلانات التي يتم إنتاجها خلال شهر رمضان تتصدّر قائمة البحث والمشاهدة
ولهذا السبب تسعى الجائزة لتقدير الإعلانات الأكثر إبداعاً خلال شهر رمضان وتشجيع الوكالات الإعلانية والعلامات التجارية على إنتاج محتوى مرئي يمكنهم من التواصل بشكل أفضل مع المستخدمين.
وقد حصلت سلسلة فيديوهات "خبيص وأبو حريص" من السعودية والمنتجة من شركة عبداللطيف جميل على المركز الأول لعام 2018 وقبلها فازت شركة فيفا الكويتية بجائزة عام 2016 وتبعتها
أورانج مصر لعام 2017.
، "يوتيوب": فكرة سعودية تفوز بأفضل محتوى مرئي في رمضان ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه يوتيوب
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.