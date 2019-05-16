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قُتل 47 مسلحاً بنيران القوات المصرية في عمليات في شبه جزيرة سيناء مؤخرا، بحسب ما أعلن الجيش اليوم الخميس.
وأفاد الجيش في فيديو اطلعت عليه "رويترز"، بأن خمسة من جنوده قُتلوا أيضاً أثناء الاشتباكات.
وأوضح أن الأرقام تغطي الفترة الماضية، دون أن يذكر تواريخ أو يحدد مواقع للعمليات، كما لم يذكر هوية المتشددين أو انتماءاتهم.
وأضاف أنه عثر على 385 عبوة ناسفة ونفذ تفجيرات محكمة لكن لم يحدد الأماكن.
مصر.. مقتل 47 مسلحاً و5 جنود في اشتباكات بسيناءصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-16
قُتل 47 مسلحاً بنيران القوات المصرية في عمليات في شبه جزيرة سيناء مؤخرا، بحسب ما أعلن الجيش اليوم الخميس.
وأفاد الجيش في فيديو اطلعت عليه "رويترز"، بأن خمسة من جنوده قُتلوا أيضاً أثناء الاشتباكات.
وأوضح أن الأرقام تغطي الفترة الماضية، دون أن يذكر تواريخ أو يحدد مواقع للعمليات، كما لم يذكر هوية المتشددين أو انتماءاتهم.
وأضاف أنه عثر على 385 عبوة ناسفة ونفذ تفجيرات محكمة لكن لم يحدد الأماكن.
16 مايو 2019 - 11 رمضان 1440
05:17 PM
الجيش لم يحدد تواريخ ومواقع العمليات
قُتل 47 مسلحاً بنيران القوات المصرية في عمليات في شبه جزيرة سيناء مؤخرا، بحسب ما أعلن الجيش اليوم الخميس.
وأفاد الجيش في فيديو اطلعت عليه "رويترز"، بأن خمسة من جنوده قُتلوا أيضاً أثناء الاشتباكات.
وأوضح أن الأرقام تغطي الفترة الماضية، دون أن يذكر تواريخ أو يحدد مواقع للعمليات، كما لم يذكر هوية المتشددين أو انتماءاتهم.
وأضاف أنه عثر على 385 عبوة ناسفة ونفذ تفجيرات محكمة لكن لم يحدد الأماكن.
، مصر.. مقتل 47 مسلحاً و5 جنود في اشتباكات بسيناء ،
المصدر : الخليج 365
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