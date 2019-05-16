محمد بن مسعود - الدمام - تناقلت منصات التواصل الاجتماعي بشكل كبير صورة متداولة عبارة عن وثيقة مكتوبة بخط يد الأمير بندر بن عبدالعزيز عن الرحلة الأولى للملك عبدالعزيز -رحمه الله- بالطائرة التي أهداها للمؤسس الرئيس الأمريكي الراحل فرانكلين روزفلت. وشرحت الوثيقة أن الرحلة كانت بين منطقة عفيف والحوية بالطائف، ووثقت أيضاً مرافقة الأميرين حينذاك فهد بن عبدالعزيز والأمير بندر. وثيقة ملكية تشرح أول رحلة طيران في المملكة.. شاهد من ركابها؟ خالد خليل الخليج 365 2019-05-16 تناقلت منصات التواصل الاجتماعي بشكل كبير صورة متداولة عبارة عن وثيقة مكتوبة بخط يد الأمير بندر بن عبدالعزيز عن الرحلة الأولى للملك عبدالعزيز -رحمه الله- بالطائرة التي أهداها للمؤسس الرئيس الأمريكي الراحل فرانكلين روزفلت. وشرحت الوثيقة أن الرحلة كانت بين منطقة عفيف والحوية بالطائف، ووثقت أيضاً مرافقة الأميرين حينذاك فهد بن عبدالعزيز والأمير بندر. Advertisements 16 مايو 2019 - 11 رمضان 1440 05:18 PM تناقلت منصات التواصل الاجتماعي بشكل كبير صورة متداولة عبارة عن وثيقة مكتوبة بخط يد الأمير بندر بن عبدالعزيز عن الرحلة الأولى للملك عبدالعزيز -رحمه الله- بالطائرة التي أهداها للمؤسس الرئيس الأمريكي الراحل فرانكلين روزفلت. وشرحت الوثيقة أن الرحلة كانت بين منطقة عفيف والحوية بالطائف، ووثقت أيضاً مرافقة الأميرين حينذاك فهد بن عبدالعزيز والأمير بندر. ، وثيقة ملكية تشرح أول رحلة طيران في المملكة.. شاهد من ركابها؟ ،

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