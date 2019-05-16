أرامكو تستأنف ضخ النفط من محطتي الرياض

ذكرت مصادر، أن شركة أرامكو السعودية استأنفت ضخ النفط الخام أمس الأربعاء عبر خط أنابيبها شرق-غرب، بعد إغلاقه مؤقتا لإجراء فحوص عقب هجوم بطائرة مسيرة مفخخة على محطتي ضخ بمنطقة الرياض، وفقا لـ “رويترز”.
وكان وزير الطاقة خالد الفالح قد أعلن أمس الأول الثلاثاء عن تعرض محطتي ضخ تابعتين لشركة أرامكو، بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض، لهجوم من طائرات “درون” بدون طيار مفخخة.
وأضاف أنه تم إيقاف ضخ النفط في خط الأنابيب المتضرر مؤقتا لتقييم الأضرار وإصلاح المحطة وإعادة الخط والضخ إلى وضعه الطبيعي.
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