بعد أيام من مغادرتها المنزل فجراً بقرية البيض.. صدمة لحظة العثور على الخالة مريم

أعلن فريق سواعد للبحث والإنقاذ أنه تم العثور، صباح اليوم على الخالة مريم متوفية بقرية البيض بالقرب من محافظة ضمد.

ووقتها قال ابنها، إنه بعد اختفائها شاهدها بعض الأهالي في قرية البيض بعد خروجها بـ13 ساعة، ولكن لم يكن يعلمون أن ذويها يبحثون عنها.

وكانت الخالة مريم قد اختف وساقها قدرها إلى المجهول عند الثانية فجراً من يوم الاثنين، وغادرت منزلها ولم يعلم عنها أحد.