كوثر الأربش تنجح في اختبار القيادة وتحصل على الرخصة

أوضحت عضو مجلس الشورى كوثر الأربش، حصولها على رخصة القيادة بعد رسوبها في أختبار القيادة الماضي لسوء تدريبها على القيادة وعدم تمكنها من القيادة الآمنة.

ونشرت الأربش تغريده عبر حسابها الرسمي ” تويتر ” ، قائلة ، ” تم بحمد الله، وفي هذا الشهر الفضيل. حصولي على رخصة القيادة. بعد اتمام حصص التدريب في المدرسة السعودية لقيادة السيارة في جامعة الأميرة نورة ” .

وكانت كشفت كوثر الأربش منذ أيام أنها رسبت في اختبار قيادة السيارة العملي، وذلك بعد 20 ساعة حضور عطلتها عن بعض أعمالها الهامة الأخرى.