الأرصاد: أتربة مثارة وسحب رعدية على مكة والمدينة.. اليوم

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تقريرًا بشأن الحالة الجوية المتوقعة على مكة المكرمة والمدينة المنورة، وعلى الطريق الواصل بينهما، اليوم الخميس.

وبحسب التقرير الذي نشرته هيئة الأرصاد عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فإن السماء غائمة جزئيًا وهناك أتربة مثارة على مكة المكرمة، ودرجة الحرارة الكبرى 43 والصغرى 30، فيما تصل درجة الرطوبة إلى 40%، واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى غربية، غربي بسرعة 35-15 كم/ساعة.

وفيما يتعلق بالحالة المناخية للمدينة المنورة، قالت هيئة الأرصاد إن هناك سحبًا رعدية، وأتربة مثارة، ودرجة الحرارة الكبرى 40 والصغرى 28، فيما تصل درجة الرطوبة إلى 30%، والرياح اتجاهها جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة 35-15كم/ساعة.

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وتُشير التوقعات المناخية إلى أن الأجواء على الطريق الواقع بين مكة والمدينة، يشهد سحبًا رعدية ممطرة وأتربة مثارة، ودرجة الحرارة الكبرى 42 والصغرى 29، ودرجة الرطوبة تصل إلى 35%، واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة 35 -15 كم/ ساعة.

وفي تقريرها لطقس اليوم الخميس، أشارت هيئة الأرصاد، إلى أن هناك تكونًا للسحب الرعدية الممطرة، مصحوبة بزخات من البرد، ورياحًا نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة.

وتشمل الحالة المناخية السابقة: مرتفعات مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وكذلك الأجزاء الشرقية من تلك المناطق، وأيضًا الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية من منطقة الرياض، وتمتد إلى منطقة حائل.