مركز تواصل إنساني بـ«الشرقية».. والأمانة تعلن 5 أهداف

افتتح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، اليوم الخميس، مركز التواصل المجتمعي والاهتمام الإنساني التابع لإدارة العلاقات العامة والإعلام بأمانة المنطقة.

وأفاد بيانٌ صادرٌ عن أمانة المنطقة، اطلعت عليه «عاجل»، بأن المهندس الجبير اطلع على أبرز أعمال وأهداف المركز الذي تتمثل مهامه في السعي إلى تقديم خدمات متميزة ذات طابع تنموي، وتوجيه القدرات والإمكانات الفردية والجماعية والمجتمعية لتحقيق أهداف المجتمع.

كما يهتم المركز بتنسيق العمل بين الموظف والإدارات والبلديات التي يعمل بها، والسعي نحو المساهمة في رفع روح التكافل المجتمعي من خلال توفير الدعم والاهتمام الإنساني بين منسوبي الأمانة، والعمل على مواجهة المشكلات التي يعاني منها الموظف، والتي سوف تنعكس على أدائه الوظيفي.

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في شأن آخر، أعلنت أمانة المنطقة الشرقية إنشاء 17 حديقة في حاضرة الدمام، على مساحة أجمالية تقدر بـ98 ألف متر مربع؛ وذلك ضمن أهداف الأمانة في أنسنة المدن وتعزيز البعد الإنساني بالمدينة.

وأوضح الجبير أن وكالة الخدمات نفذت مؤخرًا عددًا من المشروعات الحيوية والتنموية في حاضرة الدمام من خلال إنشاء ثلاث حدائق في شرق الدمام بمساحة 14 ألفًا و768 مترًا مربعًا، وثلاث حدائق في غرب الدمام بمساحة 12 ألفًا و760 مترًا مربعًا، وثلاث حدائق في وسط الدمام بمساحة 14 ألفًا و150 مترًا مربعًا، فيما بلغ إجمالي المساحات التي تم إنشاؤها 41 ألفًا و878 مترًا مربعًا.

وأشار إلى أن وكالة الخدمات -ممثلة في الإدارة العامة للحدائق وعمارة البيئة- أنشأت أربع حدائق بمحافظة الخبر بمساحة 40 ألفًا و732 مترًا مربعًا، وثلاث حدائق في مدينة الظهران بمساحة 15 ألفًا و392 مترًا مربعًا، لافتًا إلى أن مجموع الحدائق التي تم إنشاؤها في حاضرة الدمام وضواحيها بلغ 17 حديقة، وتبلغ مساحتها الإجمالية نحو 98 ألف متر مربع.