بالصور.. «الإصحاح البيئي» تُغلق مطعمين بمركز الحكامية

نفذت عدة جولات تفتيشية أمس الأربعاء
نفذت لجنة الإصحاح البيئي بمركز الحكامية، مساء أمس الأربعاء، عددًا من الجولات التفتيشية على المطاعم لمتابعة مستوى النظافة وكل ما يتعلق بالصحة العامة.
وأسفرت هذه الجولات عن إغلاق مطعمين حفظا الدجاج واللحم بطريقة غير صحية، كما تم تحرير عدة مخالفات مطاعم أخرى لم تتقيد بالاشتراطات الصحية، مثل النظافة العامة.
وأوضح رئيس مركز الحكامية علي بن حسن عواجي، أن هذه الجولات تأتي للحفاظ على تقديم غذاء صحي وآمن للمستهلك، وأنه يجب عدم التهاون مع أي مخالف.
يُذكَر أن لجنة الإصحاح البيئي بمركز الحكامية، مستمرة في تكثيف الجولات التفتيشية في الأيام القادمة على المحلات والمطاعم والحلاقين؛ وذلك حفاظًا على كل ما يتعلق بصحة المواطنين، ولرفع مستوى النظافة والصحة العامة بالشكل المطلوب الذي يليق بمكانة المركز.
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