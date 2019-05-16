«الصحة» تؤكّد عدم تسجيل أمراض وبائية بين المعتمرين: الوضع مطمئن

أكَّدت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أنّها لم تُسجِّل إلى الآن أي أمراض وبائية بين المعتمرين، مشدّدةً على أنّ الوضع الصحي مطمئن.

وقالت الوزارة، في بيان صادر عنها اليوم، إنّها تواصل تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والإسعافية للمعتمرين من خلال المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بالعاصمة المقدسة والمراكز الصحية بالحرم المكي الشريف، مبينةً أنَّ الخطة الوقائية التي أعدّتها لموسم عمرة شهر رمضان 1440هـ تتضمَّن الإجراءات الوقائية وإجراءات التقصي الوبائي والاستجابة للأمراض المعدية ذات البعد الوبائي، ويشمل ذلك حملات التطعيم للمواطنين والمقيمين ضد الحمى الشوكية في العاصمة المقدسة والإنفلونزا الموسمية للفئات المستهدفة.

وتنفذ الصحة في منطقة مكة المكرمة منذ بداية شهر رمضان، خطة متكاملة؛ لتوفير الرعاية اللازمة للمعتمرين، سخرت خلالها إمكانياتها المادية والبشرية لخدمتهم على مدار الساعة عبر الطواقم الطبية المؤهلة والتجهيزات الطبية من خلال مستشفياتها ومراكزها الصحية.

وقدَّمت المستشفيات بمكة المكرمة خدماتها الطبية والعلاجية خلال العشرة الأولى من شهر رمضان المبارك لـ13 ألفًا و814 حالة، كما بلغ مجموع من تمّ تنويمهم بالمستشفيات 1755 حالة، بينهم 28 ألفًا و690 حالة في أقسام الطوارئ، كما أجريت 108 عمليات جراحية مجدولة، و369 حالة طارئة، فيما تم استقبال 360 حالة ولادة، و134 حالة مناظير، 2209 حالات غسيل كلى، و19 ألفًا و618 حالة تم استقبالهم بالعيادات الخارجية.