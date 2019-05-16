تعميم عاجل من جامعة الملك سعود يتعلق بـ«مسوغات الترقية»

دعت عمادة الموارد البشرية بجامعة الملك سعود، اليوم الخميس، الموظفين والموظفات إلى تدقيق مسوغات الترقية واستكمال بياناتهم لمحضر الترقيات الثاني لعام 1440هـ؛ وذلك حتى الـ24 من شهر رمضان الجاري.

وذكر تعميمٌ صادرٌ عن الجامعة اطلعت عليه «عاجل»: «تدعو عمادة الموارد البشرية بالجامعة جميع موظفي وموظفات الجامعة المستحقين والمستحقات للترقية بنظام المسابقات، إلى تدقيق مسوغات الترقية ممن قضوا أربع سنوات فأكثر من تاريخ حصولهم على مراتبهم الحالية حتى تاريخ 30/8/1440هـ لاستكمال بياناتهم وتقييم أدائهم الوظيفي لعام 1439هـ، وتعبئة النماذج المطلوبة والمشتملة على بطاقة الترقية، وإقرار الترقية وصور من المؤهلات العلمية المسجلة في الخدمة المدنية وإرفاقها إلكترونيًّا عبر موقع العمادة الإلكتروني؛ وذلك لإنهاء إجراءات إعداد محضر الترقيات الحالي حتى تاريخ 24/9/1440هـ.

وأوضحت «العمادة» -في التعميم الموجَّه إلى كافة قطاعات الجامعة- أن «الإقرار» شرطٌ من شروط الترقية حسب ما نصت عليه الفقرة (هـ) من المادة الأولى من لائحة الترقيات، مؤكدةً أن من لم يتحقق دخوله في النظام الإلكتروني للترقيات ممن أكملوا أربع سنوات من تاريخ حصوله على المرتبة الحالية، عليه التواصل عبر البريد الإلكتروني لوحدة الترقيات خلال المدة المحددة للموظفين ([email protected])، والموظفات ([email protected]).