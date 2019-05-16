الأرصاد: أمطار غزيرة وتساقط حبات البرد على 3 مناطق خلال الساعات المقبلة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، سلسلة تنبيهات عاجلة بشأن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة في عدة مناطق بالمملكة.

وقالت الهيئة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنّ منطقة نجران وتشمل (بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، نجران، يدمة) تشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وتساقط حبات البرد مع رياح سطحية نشطة تؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية حتى الحادية عشرة والنصف من مساء اليوم.

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ونبّهت الهيئة إلى أن المدينة المنورة وتشمل (الحناكية، العيص، المدينة المنورة، بدر، خيبر) تتأثر بنفس الحالة السابقة، حتى الحادية عشرة والنصف مساءً، وكذا على منطقة حائل وتشمل (الحائط، السليمي، الشملي، الشنان، الغزالة، بقعاء، حائل، سميراء، موقق) حتى التاسعة والنصف مساءً.

وكانت هيئة الأرصاد أصدرت تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم الخميس، توقعت فيه تكوُّن سحب رعدية ممطرة، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة.

وأشارت هيئة الأرصاد، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الحالة المناخية السابقة، تشمل مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وكذلك الأجزاء الشرقية من تلك المناطق، وأيضًا الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية من منطقة الرياض، وتمتد إلى منطقة حائل.