67 ناديا تحتضن أبناء وزوار عسير

وأوضح رئيس قسم النشاط الاجتماعي في تعليم المنطقة، مشرف الأندية الموسمية مشبب القحطاني، أن «الأندية الموسمية تشمل نادي اليمامة في ابتدائية اليمامة بخميس مشيط، ونادي الصبيخة في ثانوية زيد بن حارثة بطريب، ونادي الوفاق في ثانوية الوفاق بوادي بن هشبل، ونادي الماوين الموسمي في مجمع الماوين للبنات ببلحمر، ونادي أبها الموسمي في الثانوية التاسعة بأبها، ونادي أحد رفيدة الموسمي في متوسطة درب العقيدة، إضافة إلى 10 أندية أهلية موسمية تشمل نادي مدارس رواد أبها، ونادي متوسطة الأندلس الأهلية بأبها، ونادي ثانوية الأندلس الأهلية بخميس مشيط، ونادي صدى الإبداع بخميس مشيط، ونادي روضة البيان المطورة الأهلية بأبها، ونادي روضة بداية الرائدة الأهلية بأبها، ونادي كواكب المستقبل الأهلية أبها، ونادي روضة رياض أبها الأهلية، ونادي بناء الموهبة العالمية بأبها، ونادي روضة رؤية الأجيال بأحد رفيدة».
ولفت القحطاني إلى أن الأندية ستفتح أبوابها من الساعة التاسعة والنصف مساءً وحتى الواحدة والنصف صباحًا، خلال شهر رمضان، ومن الرابعة والنصف عصرًا إلى الثامنة والنصف مساءً خلال شهري شوال وذي القعدة المقبلين، فيما تشتمل أنشطة الأندية على 4 مسارات هي: المسار الترفيهي، والتطوعي، والسياحي، والتدريبي والتقني.
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