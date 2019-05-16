افتتاح أحد طرقات الدائري الثاني بمكة

مواكبة لشهر رمضان المبارك، وحرصا على تسهيل الحركة المرورية فيه، افتتحت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الطريق الرئيسي من تقاطع الكعكية حتى تقاطع الطندباوي مرورا بشارع جرهم المكون من جسر يربط التقاطعين، ضمن مشروع استكمال الطريق الدائري الثاني «الضلع الغربي» بمكة المكرمة، وذلك بالتنسيق مع إدارة المرور بالعاصمة المقدسة.

وتم الانتهاء من تنفيذ هذا الطريق الذي استغرق 14 شهرا، حيث مر المشروع بإعلان نزع الملكيات عن 757 عقارا وتعويض الملاك ومن ثم الشروع في فصل الخدمات عن العقارات المنزوعة التي تمت إزالتها، ومن ثم بدء العمل في البنية التحتية للطريق واستكمال أعمال الرصف والإنارة، ويبلغ طول المشروع 3.3 كلم والذي سيعمل على تحقيق انسيابية الحركة المرورية من خلال ثلاثة تقاطعات رئيسية حرة الحركة تسهم في إحداث نقلة نوعية في حل مشكلة الازدحام في المنطقة المركزية بمدينة مكة المكرمة، ويتكون المشروع من طريق سريع حر الحركة ومجموعة من الجسور ودوار يهدف إلى ربط الطريقين الدائري الثاني بالدائري الثالث في منطقة الكعكية، إضافة إلى ربط طريق الحرم «إبراهيم الخليل» وشارع المنصور، وكذلك الربط مع طريق الليث المؤدي إلى الطريق الدائري الرابع.

من جهته، أكد المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس جلال بن عبدالجليل كعكي، أن «هذا المشروع يأتي بدعم وتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس الهيئة، الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، ويعتبر ضمن حزمة من المشاريع التي تعمل الهيئة على تنفيذها والإشراف عليها في منطقة مكة المكرمة». وأضاف أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على استكمال مراحل الطرق الدائرية في مكة المكرمة خلال الفترة القادمة، وبحسب ما هو معتمد لها في مخطط مشروع إعمار مكة المكرمة، مشيرا إلى العمل في المرحلة القادمة على تشجير الطريق بهدف تحسين الرؤية البصرية.