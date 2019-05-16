419 ألفاً غرامات لمخالفات زراعية في الأحساء

كشف مدير العلاقات العامة والإعلام، المتحدث الرسمي في المؤسسة العامة للري سلطان الخالدي، عن رصد نحو 67 مخالفة زراعية وبيئية، ومخالفات في نظام حماية المرافق العامة، ونظام مياه الصرف الصحي المعالجة داخل الأحساء، خلال الـ12 شهرًا الماضية.

وأضاف أن «الغرامات الإجمالية في تلك المخالفات بلغت 419 ألف ريال، حيث تبدأ الغرامات من ألف ريال، وتزيد بحسب طبيعة المخالفة وتكرارها وآثارها، وقد تصل إلى مبلغ 100 ألف ريال، مع إلزام المخالف كلفة الإزالة وما ينتج من المخالفة من أضرار». وأوضح الخالدي أن «المخالفات المرصودة 34 مخالفة رمي مخلفات في الأحرام أو مصارف وقنوات الري، و5 مخالفات تصريف مياه الصرف الصحي في الأحرام أو المصارف أو القنوات، و8 مخالفات إنشاء بيارات في أحرام المؤسسة، و3 مخالفات تمديد مواسير غسيل في مصارف المؤسسة، و4 مخالفات اعتداء على خطوط الري وملحقاتها، و4 مخالفات إنشاء جسور أو عبارات على الأحرام أو المصارف أو القنوات، و9 مخالفات أخرى».