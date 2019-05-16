وأضاف أن «الغرامات الإجمالية في تلك المخالفات بلغت 419 ألف ريال، حيث تبدأ الغرامات من ألف ريال، وتزيد بحسب طبيعة المخالفة وتكرارها وآثارها، وقد تصل إلى مبلغ 100 ألف ريال، مع إلزام المخالف كلفة الإزالة وما ينتج من المخالفة من أضرار». وأوضح الخالدي أن «المخالفات المرصودة 34 مخالفة رمي مخلفات في الأحرام أو مصارف وقنوات الري، و5 مخالفات تصريف مياه الصرف الصحي في الأحرام أو المصارف أو القنوات، و8 مخالفات إنشاء بيارات في أحرام المؤسسة، و3 مخالفات تمديد مواسير غسيل في مصارف المؤسسة، و4 مخالفات اعتداء على خطوط الري وملحقاتها، و4 مخالفات إنشاء جسور أو عبارات على الأحرام أو المصارف أو القنوات، و9 مخالفات أخرى».
كانت هذه تفاصيل خبر 419 ألفاً غرامات لمخالفات زراعية في الأحساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.