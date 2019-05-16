4 ساعات بحث عن محتجزين في أنقاض مبنى بالأحساء

فتحت الإدارة العامة للدفاع المدني في الأحساء بالتنسيق مع الجهات المعنية، تحقيقا في ظروف وملابسات انهيار مبنى في حي الكوت بمدينة الهفوف، دون تسجيل إصابات بشرية، فيما استمرت أعمال البحث عن محتجزين تحت الأنقاض 4 ساعات متواصلة دون العثور على محتجزين، وذلك باستخدام أجهزة متطورة خاصة بالانهيارات وأعمال إزالة المخلفات الأسمنتية.

ورجحت مصادر لـ«دوت الخليج» أسباب انهيار المبنى إلى قدمه، وطريقة بنائه باستخدام الطابوق دون أعمدة خرسانية، ومسقوف بالخشب.

وأبان المتحدث الرسمي في مديرية الدفاع المدني في المنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي الشهراني، أن مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الأحساء، تلقى بلاغا أول من أمس عن حادث انهيار مبنى، وانتقلت فرق الإنقاذ وعربة التدخل في حوادث انهيارات المباني والزلازل من الدفاع المدني، وعند الوصول اتضح أن الحادث عبارة عن انهيار مبنى مسقوف من الخشب مكون من طابق أرضي وملحق يستخدم الدور الأرضي كمحل تجاري لبيع الحلويات والمكسرات مغلق، والملحق كسكن عمال غير مستخدم، وحرص رجال الدفاع المدني على التأكد من عدم وجود أشخاص بالمبنى وإخلاء المباني المجاورة وعزل الموقع المتضرر دون إصابات.