إطعام توزع 4 ملايين وجبة

كما استمع إلى شرح عن دور «إطعام» في توعية المجتمع بأهمية حفظ النعمة، وجمع الزائد من الطعام وإيصاله إلى المستفيدين، وخلق فرص عمل جديدة وتأهيل وتدريب عدد من أبناء الأسر المستفيدة، وتحفيز كافة فئات المجتمع على العمل التطوعي، والارتقاء بالعمل الخيري وتقديمه بصورة احترافية، إضافة إلى بناء وتفعيل الشراكات المتميزة في هذا الجانب.
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