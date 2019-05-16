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إطعام توزع 4 ملايين وجبة

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استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية للجمعية الخيرية للطعام «إطعام». واطلع الأمير بدر بن سلطان على أعمال «إطعام» خلال العام الماضي 2018 التي من أبرزها توزيع نحو 4 ملايين وجبة على مستوى المملكة، مليون وجبة منها في محافظة جدة، فيما يتولى توزيع الوجبات قرابة 3600 متطوع ومتطوعة.

كما استمع إلى شرح عن دور «إطعام» في توعية المجتمع بأهمية حفظ النعمة، وجمع الزائد من الطعام وإيصاله إلى المستفيدين، وخلق فرص عمل جديدة وتأهيل وتدريب عدد من أبناء الأسر المستفيدة، وتحفيز كافة فئات المجتمع على العمل التطوعي، والارتقاء بالعمل الخيري وتقديمه بصورة احترافية، إضافة إلى بناء وتفعيل الشراكات المتميزة في هذا الجانب.


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