

محايل 11 رمضان 1440 هـ الموافق 16مايو 2019 م واس

كثفت بلدية محافظة بارق جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية والمطاعم والمطابخ والمخابز والحلويات في المحافظة و المراكز التابعة لها و ذلك ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مطلع شهر رمضان المبارك .

وأوضح رئيس بلدية محافظة بارق أحمد بن عوض البارقي أنه تم توجيه المراقبين الصحيين بالبلدية بتكثيف الجولات الرقابية وذلك بناء على حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها الوزارة مطلع شهر رمضان المبارك مشيراً إلى أن المراقبين قاموا بجولات مكثفة خلال الأسبوع الحالي في المحافظة و المراكز التابعة على المنشآت الغذائية والمطاعم والمطابخ والمخابز والحلويات , وتم إغلاق 3 محلات تجارية ورصد 13 مخالفة صحية وإتلاف 10 كيلوجرامات من المواد الغذائية الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي .

وأكد على المواطنين أنه في حال وجود أي مخالفة صحية الإبلاغ عنها عن طريق رقم البلاغات 940 وسيتم الاستجابة بشكل فوري كما نبّه على ملاك المنشآت الغذائية بضرورة الامتثال للإشتراطات واللوائح البلدية وذلك لحماية المستهلك و حمايتهم و أشار إلى أنه في حال المخالفة سيتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية .

// انتهى //

18:02ت م

0171





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية بارق تكثف جولاتها الرقابية وتغلق 3 محلات تجارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.