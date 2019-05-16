السعودية اليوم / بدء الدراسة الأولية للشارة الخشبية في عرفات



مكة المكرمة 11 رمضان 1440 هـ الموافق 16 مايو 2019 م واس

بدأت مساء أمس فعاليات الدراسة الأولية للشارة الخشبية التي تنظمها جمعية الكشافة العربية

وأوضح قائد الدراسة محمد حملي أن الدراسة تأتي ضمن جهود الجمعية في سياسة تنمية القيادات من أجل تحسين فاعلية والتزام ودافعية القادة للعمل الكشفي بمختلف محاوره وإبعاده ، مما يؤدي إلى توفير برامج أفضل للمنتسبين للحركة الكشفية بشكل أكثر كفاءة ، حيث يتضمن برنامج الدراسة جلسات تدريبية نظرية وتطبيق عملي تطبق فيه الأسس الكشفية في التخييم .

// انتهى //

17:00ت م

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مكة المكرمة 11 رمضان 1440 هـ الموافق 16 مايو 2019 م واسبدأت مساء أمس فعاليات الدراسة الأولية للشارة الخشبية التي تنظمها جمعية الكشافة العربية السعودية في معسكرها الرئيس بمشعر عرفات ضمن المعسكر الرمضاني الذي تقيمه لخدمة المعتمرين ، بمشاركة عدد من الجوالة ، يمثلون مختلف الجامعات والكليات ولجان التنمية ، بهدف استقطاب قيادات جديدة للانخراط في الحركة الكشفية وتعريفهم بها وبنظامها.وأوضح قائد الدراسة محمد حملي أن الدراسة تأتي ضمن جهود الجمعية في سياسة تنمية القيادات من أجل تحسين فاعلية والتزام ودافعية القادة للعمل الكشفي بمختلف محاوره وإبعاده ، مما يؤدي إلى توفير برامج أفضل للمنتسبين للحركة الكشفية بشكل أكثر كفاءة ، حيث يتضمن برنامج الدراسة جلسات تدريبية نظرية وتطبيق عملي تطبق فيه الأسس الكشفية في التخييم .// انتهى //17:00ت م0155

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