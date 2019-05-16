السعودية اليوم / وفد من الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي يزور مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك



الرياض 11 رمضان 1440 هـ الموافق 16 مايو 2019 م واس

زار وفد من مكتب الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي أمس ، مقر مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون في دولة الكويت، حيث التقى الوفد بمدير عام المؤسسة علي حسن الريس .

وتجول الوفد في المؤسسة واطلع على حجم التجهيزات والإمكانيات الفنية الموجودة لديها، وتعرف على الأنشطة والبرامج التلفزيونية والإذاعية التي تقوم المؤسسة بإنتاجها وتنفيذها.

وتم خلال الزيارة بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين مكتب الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي و مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك في مجال إنتاج برامج تلفزيونية وإذاعية قصيرة تعنى بجودة التعليم العالي، وذلك بهدف زيادة التوعوية بأهمية جودة التعليم العالي ونشر ثقافته بما يكفل تحقيق أهداف عمل الشبكة الخليجية لضمان جودة التعليم العالي.

// انتهى //

16:54ت م

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