السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تنظم أربع محاضرات نسائية في مصليات مكة



الرياض 11 رمضان 1440 هـ الموافق 16 مايو 2019 م واس

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة، تنفيذ البرنامج الدعوي النسائي لشهر رمضان المبارك، الذي انطلق غرة الشهر الفضيل في مصليات مكة المكرمة القريبة من الحرم المكي ، حيث تُقام غداً الجمعة أربع محاضرات بعد صلاتي العصر والتراويح، تستهلها الداعية إيمان الشلفان بمحاضرتين الأولى بعنوان: "أهمية الدعوة وطلب العلم الشرعي" بعد صلاة العصر بمصلى الصفوة، والمحاضرة الثانية بعد صلاة التراويح بمصلى الوقف بعنوان: "من أسباب دخول الجنة".

كما تُلقي الداعية هيفاء الرشيد محاضرتين الأولى بعنوان: "أسباب الثبات على الدين" بمصلى التوحيد بعد صلاة العصر، والثانية بعد صلاة التراويح بعنوان: "أصول الدعوة السلفية" بمصلى الصفوة.

وتأتي هذه المحاضرات ضمن البرنامج التوعوي والإرشادي الذي تنظمه الوزارة خلال شهر رمضان المبارك بتوجيه معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ للقيام بواجب الدعوة إلى الله, ونشر العلم النافع بين أوساط النساء من خلال مشاركة الداعيات المؤهلات لتبصيرهن بأمور الدين، وما ينفع الأسرة المسلمة خلال شهر رمضان المبارك.

// انتهى //

16:53ت م

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