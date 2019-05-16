السعودية اليوم / أمانة الشرقية تواصل حملة الرقابة البلدية في محافظات الخفجي وبقيق والقطيف



الدمام 11 رمضان 1440 هـ الموافق 16 مايو 2019 م واس

تواصل أمانة الشرقية ممثلة في بلدية محافظة الخفجي الجولات الرقابية ضمن "حملة الرقابة البلدية " التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع جميع الأمانات والبلديات بالمملكة على كافة المحلات التجارية والمتعلقة بالصحة العامة التي تهدف إلى تعزيز السلامة الغذائية وتوفير غذاء آمن وسليم للمجتمع.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني، أن الحملة أسفرت عن إغلاق 4 منشآت صحية مخالفة للاشتراطات الصحية والفنية لأنظمة البلدية، وإتلاف مواد غذائية متنوعة بوزن 680 كجم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى منع عدد 26 عاملا من العمل لعدم حصولهم على شهادات صحية وتحرير 13 مخالفة.

وأكد الحميداني استمرار الحملة الرقابية طيلة شهر رمضان المبارك لمتابعة ومراقبة المحلات المتعلقة بالصحة العامة للتأكد من تطبيق الأنظمة والتعليمات وتطوير أداء عمل الرقابة الصحية للمنشآت الغذائية في المحافظة.

من جانبها، كشفت بلدية محافظة بقيق أن الحملة الرقابية التي تستهدف المرافق المتعلقة بالصحة العامة أسفرت عن إعدام 6 ذبائح، وإتلاف 203 من القطع التي تستخدم للذبائح، ومصادرة 45 كيلو جراما مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي ويظهر عليها أثر التلف إضافة إلى تحرير 12 مخالفة.

وأكد رئيس البلدية المهندس فارس بن محمد آل عريج، استمرار الجولات الرقابية على جميع المنشآت المرتبطة بالصحة العامة والتأكد من مدى تطبيقها والتزامها بالاشتراطات الصحية والبلدية، داعياً المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر قنوات الأمانة التفاعلية.

بدورها، اتلفت بلدية محافظة القطيف والبلديات التابعة لها 420 كيلوجراما لحوم أبقار وأغنام غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وصادرت 20 لتراً عصائر منتهية الصلاحية، وأتلفت 20 كيلوجراما أسماك وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع جميع الأمانات والبلديات بالمملكة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني أن عملية الضبط تمت من خلال الجولات الميدانية التي تنفذها حالياً البلدية على محال بيع الأغذية، وذلك لتأكد من توافر جميع الاشتراطات الصحية، داعياً إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز 940 وذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية ورفع من مستوى الاشتراطات البلدية الصحية بمحافظة القطيف.

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16:52ت م

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